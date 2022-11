In timp ce Edi Iordanescu e refuzat de cluburi, Slovenia vine cu vedetele * Oblak si Sesko, in lotul pentru amicalul de la Cluj

Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 15:44 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 16:29Slovenia a anuntat lotul pentru meciul amical cu Romania, care va avea loc pe 17 noiembrie.Amicalele Romaniei:Romania - Slovenia, joi, 17 noiembrie, ora 18:30, Cluj Arena (Cluj-Napoca)Moldova - Romania, duminica, 20 noiembrie, ora 20:30, Stadion Zimbru (Chisinau)In timp ce selectionerul Edi Iordanescu are probleme in alcatuirea lotului, avand in vedere ca partidele nu sunt ... citeste toata stirea