Inaintea "finalei" cu UTA, Cornel Dinu il critica pe Kopic: "Este fricos! Nu poate transmite bucuria jocului, vai de steaua lor!"

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 12 mai 2024, 16:26 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 16:26In aceasta seara, Dinamo isi joaca ultima carte pentru evitarea retrogradarii. Pentru a spera la salvare, "cainii" trebuie sa castige cu UTA, in fata unui "Arc" sold-out.Cornel Dinu, fostul mare antrenor si jucator din Stefan cel Mare, de care se leaga opt din totalul de 18 titluri alb-rosii, nu are incredere in croatul de pe banca tehnica.DINAMO"Intrunirea strabunilor", azi-noapte, pe ... citește toată știrea