Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 07 iulie 2023, 19:48 / Actualizat vineri, 07 iulie 2023 20:19Sportivii lotului national concureaza la etapa de Cupa Mondiala de la Lucerna, acolo unde dupa prima zi cinci barci au acces in semifinale si una direct in finala. Restul echipajelor calificate in ultimul act se decid sambata.La o luna distanta de Campionatele Europene, sportivii din lotul national au revenit pe apa intr-o intrecere importanta, a treia etapa de Cupa Mondiala, ultima din ... citeste toata stirea