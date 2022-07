Inca 3 transferuri anuntate de CSA Steaua: un ex-dinamovist si doi internationali de tineret

Articol de GSP - Publicat marti, 05 iulie 2022, 13:09 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 13:27CSA Steaua a anuntat alte trei transferuri in aceasta dupa-amiaza. Este vorba despre Laurentiu Corbu (28 de ani), Stefan Bodisteanu (19) si Doru Calestru (19).CSA Steaua continua sa se intareasca inaintea sezonului la capatul caruia spera sa promoveze in Liga 1."Militarii" au rezolvat alte 3 transferuri, cel mai sonor fiind al fundasului lateral Laurentiu Corbu, care poate evolua atat in dreapta, ... citeste toata stirea