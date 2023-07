CSC Selimbar a anuntat inca doua noi achizitii perfectate in aceasta vara, cu o saptamana si doua zile inainte de startul noului sezon de Liga 2. Cu trupa din judetul Sibiu au semnat camerunezul Paul-Henry Moussinga Mouasso si danezul Danilo Babovic.Cei doi ar putea fi folositi de Claudiu Niculescu in ultimul amical dinaintea meciului oficial cu Metaloglobus, din prima etapa a campionatului, cu Chindia, partida care are loc la Targoviste si in care gazdele au decis sa inchida portile ... citeste toata stirea