Inca doua plecari de la Concordia. Azdren Llullaku si basarabeanul adus in toamna si-au reziliat contractul cu echipa din Chiajna

Campionatul Liga 2 a intrat in vacanta, insa nu si conducatorii cluburilor participante in competitie si, la unele echipe, nu toti jucatorii.De exemplu, la Concordia Chiajna se lucreaza de zor in aceasta perioada la remanierea lotului, dupa ce trupa condusa mai intai de Ianis Zicu si mai apoi de Eugen Trica nu a avut rezultatele dorite.Dupa ce s-a reziliat contractul cu Raul Palmes, Concordia a ajuns la un acord de despartire amiabila cu alti doi jucatori.Azdren Llullaku si Evgheni Oancea ... citeste toata stirea