Inca o decizie neasteptata! Ashleigh Barty a anuntat ce va face dupa ce s-a retras din tenis: "Va fi captivant"

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 17:29 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 17:38Ashleigh Barty (25 de ani) si-a gasit rapid ocupatie dupa retragerea din tenis. Australianca va scrie carti pentru copii.Pe 23 martie anul acesta, Barty a surprins pe toata lumea in momentul retragerii din tenis. Sportiva din Australia era in plina forma, lider mondial si proaspata campioana la Australian Open.ANTRENORFostul antrenor al Simonei Halep, semne de intrebare in privinta ... citeste toata stirea