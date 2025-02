Inca o demitere in Superliga? Reactia antrenorului: "Decizia este la conducere"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 14 februarie 2025, 19:27 / Actualizat vineri, 14 februarie 2025 19:30Valentin Suciu (44 de ani), antrenorul celor de la Sepsi, a fost foarte dezamagit de prestatia avuta de elevii sai in esecul cu Hermannstadt, scor 2-3, din runda cu numarul #27 din Superliga.Sepsi a ajuns la doua esecuri la rand, micsorandu-si sansele de a intra in play-off. Valentin Suciu considera ca sezonul ar fi unul ratat in cazul in care echipa nu se va clasa intre ... citește toată știrea