Inca o lovitura majora primita de Rusia * Pierde gazduirea altei competitii importante

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 17:59 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 18:49Federatia Internationala de Schi (FIS) a anuntat vineri ca anuleaza toate competitiile programate sa se dispute in Rusia in acest an din cauza invaziei lui Putin in Ucraina.Dupa ce azi a pierdut gazduirea finalei Ligii Campionilor de la Sankt Petersburg si organizarea Marelui Premiu de la Sochi la Formula 1, Rusia pierde si etapele de Campionate Mondiale de schi din februarie si martie. ... citeste toata stirea