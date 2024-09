Inca o lovitura pentru FCSB: alt jucator are nevoie de operatie * Mihai Stoica: "A fost vazut de doi specialisti. Accidentarea e mai rara"

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 26 septembrie 2024, 09:32 / Actualizat joi, 26 septembrie 2024 09:53Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a dezvaluit ca David Kiki (30 de ani), fundasul stanga adus in aceasta vara de la Farul, are nevoie de operatie.Dupa ce Mihai Stoica a dezvaluit ca Ngezana are nevoie de operatie si o sa lipseasca aproximativ o luna, acum oficialul a anuntat ca David Kiki nu va putea juca pana la iarna.David Kiki are nevoie de ... citește toată știrea