Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 14:09 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 14:34Marcel Raducanu (68 de ani), fost mare jucator al Romaniei, stabilit de mult timp in Germania, a comentat evenimentele tensionate petrecute la Rapid, criticandu-l pe Marius Sumudica pentru maniera in care s-a pozitionat in discutiile privind numirea noului antrenor al giulestenilor.O revista exceptionala: "100 de motive sa iubesti Rapidul" * 156 de pagini PREMIUM intr-un album istoric, ... citeste toata stirea