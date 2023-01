Inca o plecare de la FCSB * Maine va ajunge in cantonamentul adversarei din Liga 1

Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 05 ianuarie 2023, 17:27 / Actualizat joi, 05 ianuarie 2023 18:20Marco Dulca (23 de ani) va ajunge maine in cantonamentul celor de la Chindia Targoviste. Ruptura dintre el si FCSB este definitiva.Gigi Becali a platit 250.000 de euro pentru Marco Dulca in luna august, iar acum ii da drumul liber inapoi la Chindia. A fost singura varianta disponibila pentru mijlocasul defensiv, el jucand deja pentru doua formatii in actuala stagiune.FCSBDoua ... citeste toata stirea