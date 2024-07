Inca o plecare de la Universitatea Craiova * Si-a gasit echipa in Superliga

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 22:23 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 22:40Continua plecarile de la Universitatea Craiova. George Cimpanu (23 de ani), mijlocasul oltenilor, nu intra in planurile antrenorului Constantin Galca (52 de ani) si va ramane in Superliga. Se antreneaza deja cu UTA Arad.Mircea Rednic l-a remarcat pe Cimpanu. Imprumutat la U Cluj in sezonul trecut, mijlocasul nu a fost pastrat in lotul oltenilor si ar putea semna cu UTA, potrivit sportarad. ... citește toată știrea