Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 17 august 2023, 18:25 / Actualizat joi, 17 august 2023 18:44Divizionara secunda CSM Resita a anuntat despartirea de antrenorul Calin Cheregi (49 de ani).CSM Resita a pierdut ambele meciuri disputate in noul sezon din liga secunda, 0-4 cu Ceahlaul si 0-1 cu Unirea Slobozia. Eliminarea neasteptata din turul 3 al Cupei Romaniei, 0-1 in fata celor de la Phoenix Buzias, formatie din al treilea esalon, a fost prea mult pentru Calin Cheregi. Antrenorul in ... citeste toata stirea