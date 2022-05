Inca o "victima" de top la Roland Garros: campioana din 2016, eliminata in primul tur de "cosmarul granzilor"

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 mai 2022, 19:00 / Actualizat duminica, 22 mai 2022 19:25Garbine Muguruza (28 de ani, 10 WTA) a fost eliminata, duminica, in runda inaugurala de la Roland Garros, turneu pe care il castiga in 2016. Iberica a fost invinsa in primul tur de estona Kaia Kanepi (36 de ani, 46 WTA), scor 6-2, 3-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat doua ore si opt minute.Jucatoarea din Spania traversa o forma dezastruoasa, cu cinci infrangeri in ultimele sapte partide din ... citeste toata stirea