Fotbalul romanesc are doua pretinse Steaua, doua U Craiova, trei Dinamo, au fost si trei de Rapid, iar "fenomenul" are replica din nou in aceasta vara. Clubul Electrica Timisoara are o noua componenta, cu fosti antrenori de la Poli Timisoara si Ripensia, iar unii dintre cei vechi au plecat si si-au facut propriul club, Progresul, aflat dupa un gard, in aceeasi baza sportiva!Electrica Timisoara va imparti stadionul cu Poli TimisoaraAsa cum Liga2.roa mai scris, la clubul Electrica au ajuns ... citeste toata stirea