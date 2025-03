Inca un jucator accidentat la Dinamo * Rateaza startul play-off-ului

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 01 martie 2025, 07:33 / Actualizat sambata, 01 martie 2025 07:36Adrian Caragea (19 ani), extrema stanga de la Dinamo, e accidentat si va rata primele meciuri din play-off.Caragea a suferit o accidentare in cantonamentul din Antalya, apoi a jucat un minut cu Universitatea Cluj, scor 0-0, in al doilea meci din 2025 al lui Dinamo. Apoi, extrema stanga nu a mai evoluat deloc.DINAMODinamo a batut palma cu americanii, in seara in care a intrat ... citește toată știrea