Inca un jucator de la "U" Cluj trece la Concordia Chiajna in acest inceput de an. Nicolae Pirvulescu va incerca promovarea in Liga 1 cu ilfovenii, dupa trei ratari cu ardelenii

Dupa Carol Taub, inca un jucator trece de la Universitatea Cluj la Concordia Chiajna in aceasta prima campanie de transferuri din 2022. Mijlocasul Nicolae Pirvulescu (25 de ani) s-a despartit de clubul ardelean la care a evoluat in ultimii trei ani si va incerca sa obtina promovarea in Liga 1 alaturi de formatia ilfoveana.Mutarea a fost anuntata de "U" Cluj.Nicolae Pirvulescu a plecat de la "U" Cluj la Concordia ChiajnaNicolae Pirvulescu a fost achizitionat de "U" Cluj de la Pandurii Targu ... citeste toata stirea