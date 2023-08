Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 24 august 2023, 10:16 / Actualizat joi, 24 august 2023 10:58Americanul John Isner, fost #8 ATP, a anuntat ca turneul de Mare Slem de la US Open va fi ultimul din cariera. La 38 de ani si jumatate, uriasul de 2.08 m a decis sa puna punct unei calatorii intinse pe 17 ani.Cel mai important jucator american din ultimul deceniu - a incheiat in Top 20 in fiecare sezon intre 2010 si 2019 - si-a anuntat retragerea prin intermediul unui mesaj publicat pe ... citeste toata stirea