Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 18:18 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 18:31Barcile masculine de dublu rame si dublu vasle ale Romaniei au castigat clar cursele din "sferturi", trecand in faza urmatoare, cea a semifinalelor. In plus, sunt foarte aproape de JO.Inca o zi plina de curse si de emotii pe lacul Sava din Belgrad, la baza Ada Ciganljia, acolo unde se disputa Campionatele Mondiale. Acestea sunt si criteriu de calificare pentru Jocurile ... citeste toata stirea