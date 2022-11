Inca un rezultat istoric pentru CS Ocna Mures in Cupa Romaniei: egal cu U Craiova. "Soda draga" e pe loc de calificare in faza urmatoare a competitiei

Frecati-va la ochi, mai cititi inca o data: "Soda draga" a remizat cu Universitatea Craiova!!! O minune pentru admirabila gruparea din orasul salin, o rusine pentru echipa ce se vrea continuatoarea "Craiovei Maxima"!1-1 s-a terminat jocul disputat in nocturna la Zlatna, in cadrul etapei a 2-a a fazei grupelor Cupei Romaniei, intre o echipa penultima clasata in Liga 3 si o fruntasa din Superliga.CS Ocna Mures a terminat la egalitate meciul cu prim-divizionara U CraiovaCS Ocna Mures, penultima ... citeste toata stirea