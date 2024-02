Inca una si se duc, in play-off! Ciucul bate la ultima faza CFC Arges si mentine sanse mari de calificare in grupa de promovare

Primul meci oficial din 2024 pentru FK Miercurea Ciuc si Campionii FC Arges s-a incheiat cu o victorie dramatica, cu gol marcat la ultima faza, dupa un joc in care cele doua echipe si-au impartit reprizele. 2-1 a fost scorul pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, iar echipa lui Robert Ilyes continua sa aiba mari sanse de calificare in play-off, in timp ce cea a lui Eugen Neagoe continua sa ramana mai aproape de pozitiile retrogradabile.Etapa a 16-a a debutat de joi, la Chiajna, a continuat ... citește toată știrea