Incep bataliile pentru Liga 2 | Cele 10 meciuri din faza semifinala a barajului de promovare isi consuma astazi turul, de la ora 18:00

20 de localitati din Romania au emotii in aceasta zi, miercuri, 22 mai 2024. Echipele lor de fotbal fac inca un pas in acest sezon de Liga 3 spre promovarea in Liga 2. De la ora 18:00 au loc meciurile din turul fazei semifinale a barajului de promovare in liga secunda, pentru sezonul 2024-2025.In Faza a III-a a acestui sezon de Liga 3 participa primele doua clasate din play-off-urile celor zece serii. In total, 20 de echipe iau startul in faza semifinala a barajului de promovare, iar dupa ... citește toată știrea