Ultima faza, a treia, a acestui sezon de Liga 3, editia 2022-2023, debuteaza astazi, 24 mai 2023, de la ora 18:00. Este vorba despre cea in care au loc barajele de promovare in Liga 2.In Faza a III-a participa doar primele doua clasate din play-off-urile celor zece serii. In total, 20 de echipe iau startul in faza semifinala a barajului de promovare, iar dupa dubla mansa se injumatatesc si participa in faza finala a barajului pentru accederea Liga 2. Cele cinci castigatoare ale jocurilor ... citeste toata stirea