Incepe picajul! Romania aluneca in clasamentul FIFA dupa rezultatele horror din Nations League: ne apropiem de cel mai slab loc all-time!

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 16 iunie 2022, 08:05 / Actualizat joi, 16 iunie 2022 08:17Dupa rezultatele extrem de slabe din Liga Natiunilor, Romania va pierde 6 locuri in clasamentul mondial, urmand sa ocupe pozitia 54, fata de 48, pe care se afla inaintea inceperii acestei competitii.Inainte de debutul in Liga Natiunilor, Romania ocupa locul 48 in clasamentul FIFA, fiind cel mai bine clasata in aceasta ierarhie fata de adversarele din grupa, Muntenegru (70), ... citeste toata stirea