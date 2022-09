Incepe show-ul la Constanta, unde au loc finalele FIBA 3x3 * Campioanele olimpice, mondiale si europene vin in Romania

Articol de GSP - Publicat marti, 13 septembrie 2022, 13:29 / Actualizat marti, 13 septembrie 2022 13:29Intre 14 si 18 septembrie vor avea loc turnee finale ale FIBA 3x3 Nations League, competitie dedicata tinerilor sub 23 de ani, si FIBA 3x3 Women's Series, competitie rezervata senioarelor. Anul acesta evenimentul are loc la ConstantaNationalele Romaniei sunt prezente in ambele turnee. La tineret, Romania a reusit anul trecut sa ocupe locul 2 in finala FIBA 3x3 Nations League la masculin, ... citeste toata stirea