Incepe urmarirea! 5 concluzii dupa victoria lui Dinamo: "scuturati" de Uhrin, "cainii" viseaza la un nou miracol!

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 02 aprilie 2022, 09:25 / Actualizat sambata, 02 aprilie 2022 09:42Dinamo s-a impus la pas in fata Chindiei, 2-0, si da primele semne de viata dupa luni intregi in care colapsul parea inevitabil. Cu un nou suflu de la revenirea lui Uhrin, ros-albii indraznesc sa atace finalul play-out-ului intr-o nota mult mai optimista.Iata 5 concluzii rapide dupa victoria in fata Chindiei:1. La Dinamo, absolut totul e posibil!Intr-un sezon care a sfidat firescul, ... citeste toata stirea