Inceput de sfarsit pentru Viitorul Pandurii? Nu se prezinta la meciul cu CSC Selimbar! Reactia clubului gorjean. Decizia, raspunsul conducerii fata de protestul jucatorilor?

Inceput de sfarsit pentru Viitorul Pandurii Targu Jiu? Clubul gorjean care de la inceputul acestui sezon s-a mutat cu meciurile de acasa la Drobeta Turnu Severin, in judetul vecin, in Mehedinti, este neprogramat in campionatul Ligii 2 pentru jocul din etapa a 9-a. Sambata, de la ora 11:00, ultima clasata ar fi trebuit sa joace la Cisnadie, contra CSC Selimbar.In ordinea cronologica actiunilor Liga2.ropentru aflarea motivului neprogramarii jocului, primul raspuns l-am solicitat de la Federatia ... citește toată știrea