Incertitudine la Ceahlaul! Nemtenii nu au nici antrenor, nici presedinte executiv, iar multi dintre jucatorii de baza sunt la final de contract. Cine conduce clubul dupa plecarea lui Catalin Anton

Viitorul Ceahlaului continua sa fie invaluit in ceata! Sub Pietricica domneste incertitudinea, clubul neavand nici antrenor, nici presedinte si nici macar o jumatate de echipa in momentul de fata.Stare de incertitudine la Piatra Neamt. Ceahlaul, fara antrenor, presedinte si jucatoriDesi au trecut aproape trei saptamani de la plecarea lui Cristian Pustai, Ceahlaul inca nu a numit un antrenor principal. Si nici presedinte executiv, dupa demisia lui Catalin Anton atributiile executive fiind ... citește toată știrea