Inclestarea Djokovic - Murray, anulata * Scotianul s-a retras

Novak Djokovic vs. Andy Murray, capul de afis al zilei la turneul ATP de la Madrid, nu va mai avea loc, dupa ce scotianul a acuzat probleme medicale. Liderul ATP avanseaza astfel in faza sferturilor de finala.Incepand cu ora 13:00, Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) si Andy Murray (34 de ani, 78 ATP) ar fi trebuit sa se infrunte in faza optimilor de finala la Madrid.