Incredibil! Ce a patit Daniel Pancu cand a vrut sa intre pe noul stadion Rapid

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 martie 2022, 19:16 / Actualizat sambata, 26 martie 2022 19:29Astazi are loc inaugurarea noului stadion Rapid. Invitat la eveniment, Daniel Pancu (44 de ani) nu a fost recunoscut la intrarea in stadion si nu i s-a permis accesul in prima faza.Ajuns la stadion, fostul mare atacant al giulestenilor a avut o surpriza neplacuta. Pancu nu a fost recunoscut si a fost blocat la portile de acces!INAUGURARE STADION RAPIDInaugurarea noului stadion Rapid * ... citeste toata stirea