Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 23 mai 2023, 09:06 / Actualizat marti, 23 mai 2023 09:52Nicolae Dica (43 de ani) a povestit cum in 2007, cand Gheorghe Hagi (58) era antrenorul Stelei, "Regele" voia sa-i tina in cantonament doua zile pe ros-albastri inaintea meciurilor. Acum, managerul Farului a castigat titlul fara ca fotbalistii lui sa mai stea vreo zi in cantonament si a fost preocupat ca lumea sa stie asta: "Suntem prima campioana ever care procedeaza astfel!"."Cand a fost ... citeste toata stirea