Incredibil: o echipa din prima urna valorica vrea sa evite Romania in preliminariile CM 2026: "Amintirile sunt inca prezente!"

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 10:59 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 11:20Nationala Romaniei isi va afla pe 13 decembrie adversarele din preliminariile Cupei Mondiale 2026, iar Elvetia, echipa aflata in prima urna, nu ar mai vrea sa fie din nou in grupa cu noi, avand inca amintiri neplacute dupa intalnirile din preliminariile pentru Euro 2024."Tricolorii" au aflat sigur ca vor fi distribuiti intr-o grupa de 5 echipe, asa cum are sanse mari sa fie si ... citește toată știrea