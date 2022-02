INCREDIBIL! Viitorul Pandurii a intrat in insolventa! Echipa lui Nicolae Sarcina abia s-a intors dintr-un cantonament efectuat in Turcia, iar antrenorul Trica vorbea de promovare

Fosta semifinalista a Cupei Romaniei din sezonul trecut, Viitorul Pandurii Targu Jiu, a solicitat intrarea in insolventa la data de 4 februarie 2022, iar Tribunalul Gorj a aprobat cu rapiditate, luni, 14 februarie, cererea clubului controlat de omul de afaceri Nicolae Sarcina.Din informatiile Liga2.ro, jucatorii divizionarei secunde au restante de 3 luni, in timp ce componentii echipei a doua, infiintata in vara trecuta direct in Liga 3, sunt neplatiti de mai mult timp."Dispune deschiderea ... citeste toata stirea