Inedit: noul transfer al lui Dinamo, prieten cu un star de la Liverpool * "Nu suporta sa piarda cu mine"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 03 februarie 2022, 16:21 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 16:26Atacantul Desire Segbe Azankpo, transferat de Dinamo, este prieten de ani buni cu superstarul lui Liverpool, Sadio Mane.Nascut in Benin, Desire Segbe Azankpo, noul jucator al lui Dinamo, este prieten la catarama cu Sadio Mane, superstarul lui Liverpool, cel mai bun fotbalist al Africii in 2019. Cei doi au crescut impreuna la academia de fotbal Generation Foot, in Dakar (Senegal), apoi ... citeste toata stirea