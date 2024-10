Inevitabilul s-a produs * Faliment pentru clubul din Romania! Ce se intampla cu rezultatele

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 17:49 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 17:49Liga 2 ramane fara o echipa! Viitorul Targu Jiu a intrat in faliment. Tribunalul Gorj a decis falimentul clubului, iar Liga 2 va continua cu 21 de echipe. Decizia era asteptata in contextul in care gorjenii nu s-au prezentat la ultimul meci de campionat si l-au pierdut la "masa verde", scor 0-3.Clubul patronat de Nicolae Sarcina a devenit istorie. Potrivit celor de la liga2.ro, cererea ... citește toată știrea