INFOGRAFIE GSP 10 lucruri pe care sa le urmarim in cea mai tare etapa din ultimii ani - Derby-ul bucurestean vs cel oltean, lupta pentru ultimele locuri din play-off + O ingroapa Rednic pe Dinamo?

Articol de Ionut Iordache, Liviu Manolache - Publicat joi, 07 martie 2024, 16:10 / Actualizat joi, 07 martie 2024 22:48Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a 30-a din Superliga1. Duelul Otele vs. Ianis StoicaCFR Cluj - Hermannstadt, in etapa #30 din SuperligaFara victorie in deplasare din iulie, cand s-au impus la Iasi cu 3-1, sibienii au o misiune extrem de grea la Cluj. Adversara lor, CFR Cluj, are un parcurs ... citește toată știrea