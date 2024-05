INFOGRAFIE GSP 10 lucruri pe care sa le urmarim in etapa #29 * Performanta incredibila a lui SuperMario + un record vechi de 50 de ani e in pericol

Articol de Ionut Iordache, Liviu Manolache - Publicat vineri, 01 martie 2024, 07:43 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 07:57Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a 29-a din Superliga1. Kopic, ori la bal, ori la spitalPoli Iasi - Dinamo, in etapa #29 din SuperligaMeciul din Copou poate fi considerat o prima finala din play-out. In cazul in care Poli va castiga, va lua un avans fata de una dintre echipele clasate pe loc ... citește toată știrea