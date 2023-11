Articol de Ionut Iordache - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 14:34 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 15:45Dinamo e in cautarea unui antrenor care sa o scoata din subsolul clasamentului, dar urmatorul adversar le-a pus mereu probleme "cainilor"Formatia din Stefan cel Mare se afla in cel mai dificil moment al sezonului: vine dupa infrangerea in fata marii rivale, nu a mai castigat din luna august, are cel mai slab atac din istorie si a ramas si fara antrenorul cu care a promovat in Liga 1. ... citeste toata stirea