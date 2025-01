Infrangere dramatica pentru U-BT Cluj-Napoca in Lituania, dupa o repriza secunda controlata * Alb-negrii au ratat o sansa importanta de calificare in playoff

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 21:22 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 22:56U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa dramatic de Lietkabelis, scor 91-92, intr-un meci din etapa a 17-a a EuroCup. Trupa lui Mihai Silvasan a condus in cea mai mare parte a jocului, insa lituanienii au revenit pe final si i-au incurcat pe adversari in misiunea de calificare in playoff.Dupa victoriile entuziasmante cu Umana Reyer Venezia (88-77) si Turk Telekom Ankara (94-81), U-BT ... citește toată știrea