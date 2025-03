Infrangerea cu Bosnia ne arunca in depresie! Bilantul Romaniei dupa ce a pierdut primul meci din preliminarii: adio, Mondial?

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 22 martie 2025, 17:27 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 18:29In toata istoria primei reprezentative, Romania are sapte prezente la Campionatele Mondiale (ultima oara in 1998), calificandu-se la cel mai prestigios turneu international o singura data dupa ce a pierdut primul meci din preliminarii! Esecul cu Bosnia, 0-1, a deteriorat starea de spirit dobandita la EURO, iar o incursiune in precedentele campanii pornite cu esec nu face decat sa ... citește toată știrea