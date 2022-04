Inlocuire de ultima ora in lotul lui Dinamo * Un jucator a parasit cantonamentul inainte de meciul cu FCU

Articol de GSP - Publicat vineri, 08 aprilie 2022, 18:27 / Actualizat vineri, 08 aprilie 2022 19:09Dinamo nu se va putea baza la meciul din aceasta seara, cu FCU Craiova, pe portarul Cristiano Figueiredo (31 de ani). Portughezul s-a vazut nevoit sa paraseasca cantonamentul cu doar cateva ore inainte de duelul impotriva alb-albastrilor.Dinamo - FCU Craiova se joaca in aceasta seara, de la ora 20.30. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Look Sport ... citeste toata stirea