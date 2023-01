Inotatoarea Rebecca Diaconescu, una dintre sperantele Romaniei, pleaca la o Universitate din Kentucky

Articol de GSP - Publicat duminica, 08 ianuarie 2023, 17:18 / Actualizat duminica, 08 ianuarie 2023 17:25Rebecca Diaconescu, finalista la CM de juniori de la Lima in probele de spate, a anuntat ca din toamna lui 2024 va inota pentru echipa Universitatii din Louisville, in Kentucky.Inotatoarea in varsta de 16 ani traieste in SUA alaturi de parintii sai, fosti sportivi de performanta, dar concureaza pentru Romania la intrecerile internationale. In vara, ea a cucerit medalia de argint la CE de ... citeste toata stirea