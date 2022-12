Inotator roman descalificat astazi la Campionatul Mondial din Australia, in semifinalele cursei de 50 de metri spate

Articol de GSP - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 18:35 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 19:00Inotatorul roman Andrei-Mircea Anghel (24 de ani) a ajuns in semifinalele probei de 50 de metri spate la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt de la Melbourne, dar a fost descalificat pentru incalcarea unei reguli.Cu timpul de 23.12 secunde in serii, Andrei-Mircea Anghel, sportiv legitimat la CSM Bucuresti, s-a calificat al saptelea in semifinalele probei de 50 de metri spate la ... citeste toata stirea