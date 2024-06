Inotatorii romani intra in competitie la Campionatele Europene de la Belgrad * Surpriza in probele lui David Popovici

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 16 iunie 2024, 22:00 / Actualizat duminica, 16 iunie 2024 23:04David Popovici (19 ani) si alti sase inotatori din Romania vor concura incepand de luni la Belgrad. Campionul european en titre la 100 si 200 metri liber intra in competie marti.Campionatele Europene de la Belgrad se vor putea vedea online pe AntenaPLAYDavid Popovici ia startul in ultima competitie inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Campionatele Europene din acest an au loc ... citește toată știrea