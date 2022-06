Intalnire tensionata intre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf: "Era cu Mihai Rotaru si s-a ridicat imediat". Ce a urmat

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 10:34 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 10:49Laurentiu Reghecampf trece printr-o perioada complicata la Universitatea Craiova, dar nu "scapa" nici pe plan personal. S-a intalnit in urma cu cateva zile cu Anamaria Prodan, fosta sotie, pe care a ales sa o ignore complet."Ne-am vazut, iar cand am ajuns in restaurant, Mihai Rotaru s-a ridicat si m-a luat in brate. Nu ne-am salutat eu si Reghe, nu aveam de ce, *a murit* pentru mine. Pentru ... citeste toata stirea