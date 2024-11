Intariri pentru Lucescu * FRF anunta ca jucatorul a inceput demersurile: "Sa-l ajute Dumnezeu sa fie roman!"

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024, 15:01 / Actualizat sambata, 09 noiembrie 2024 15:13Mihai Stoichita, directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, a declarat ca Raul Florucz (23 de ani) a inceput sa faca demersurile pentru a obtine cetatenia romana. Extrema dreapta de la Olimpija Ljubljana are cetatenie austriaca, insa parintii sunt romani.Selectionerul Mircea Lucescu ar putea avea o varianta in plus in atac. Florucz, golgeterul campionatului sloven, poate ... citește toată știrea