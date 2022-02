Intariri pentru Petrolul * "Lupii galbeni" au adus un fotbalist din Liga 1 si un international bosniac

Articol de Ionel Lutan - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 13:46 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 14:03Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, are doi noi jucatori sub comanda in cantonamentul din Antalya.Marius Cioiu a fugit in aceasta iarna de problemele de la Academica Clinceni, ultima clasata din Liga 1. Mijlocasul in varsta de 22 de ani bifase 16 prezente si un gol marcat in actuala stagiune, iar acum se alatura lotului condus de Nicolae Constantin.AMICALCSA ... citeste toata stirea