Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 16:56 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 17:42Un nou trend, bazat pe Inteligenta Artificiala, face furori in aceasta perioada. O aplicatie de editare a fotografiilor ii "transporta" pe oameni in anii '90, transformandu-le fotografiile in imagini parca extrase din albumele foto de la finalul liceului.Printre cei supusi "tratamentului" se numara si o buna parte dintre marii sportivi ai lumii, printre care fotbalistii ... citeste toata stirea