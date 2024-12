Inteligenta artificiala patrunde in box! Meciul dintre Tyson Fury si Oleksandr Usyk va fi arbitrat de AI

Articol de David Istrate - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 18:43 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 19:07Sambata, 21 decembrie, Tyson Fury (36 de ani) si Oleksandr Usyk (37 de ani) se vor intalni pentru a doua oara in acest an, intr-un meci de box ce se va juca in Riyadh, Arabia Saudita. Potrivit lui Turki Alalshikh, presedintele Autoritatii Generale de Divertisment, aceasta partida va beneficia de o inovatie nemaivazuta: un al 4-lea arbitru care va functiona prin intermediul inteligentei ... citește toată știrea